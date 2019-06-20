Судостроительному комплексу «Иона» из Татарии выдали чёрную метку

Зеленодольск, Татария, , 08:56 — REGNUM В Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием признать банкротом ООО «Судостроительный комплекс «Иона» из Зеленодольска. Дело к производству пока не принято, судебное заседание не назначено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск подало казанское ООО «Департамент оценки и правового консалтинга», сумма претензий — 4 294 216,6 рубля. Других исков с участием данной компании к обществу «Иона» в базе судов нет. Между тем в 2016 году оператор Казанского речного порта — компания «Татфлот» выиграла иск к этому же ответчику о взыскании 575 тыс. рублей неосновательного обогащения и небольшую сумму неустойки. В материалах дела уточнялось, что между истцом и ответчиком в 2014 году был заключен договор оказания услуг на электромонтажные работы на теплоходе «Павел Миронов», на котором компания-ответчик обязалась «оказать услуги по электромонтажным работам из своего материала системы кондиционирования, контроля открывания герметичных дверей, пожарной сигнализации». Работы в срок не были выполнены, и истец отказался от сделки в одностороннем порядке, потребовав вернуть аванс.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 9 февраля 1994 года в Зеленодольске. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Директор с 2002 года — Ирик Гайнуллин, который владеет также 50% доли компании. В числе совладельцев — Ринат Гайнуллин и Владимир Леонов. ООО выступало учредителем двух компаний — ООО «Корвет» и ООО «Конструкторское бюро «Итиль-Инжиниринг». Последнее ликвидировано в 2005 году. А компания «Корвет», работающая в сфере оптовой торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, существует до сих пор. Её возглавляет Рем Гайнуллин.

Ирик Гайнуллин также был в числе соучредителей ликвидированного потребительского кооператива «Доверие».