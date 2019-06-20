Просто физика: о ценах на отопление в зависимости от этажности

Барнаул, , 08:55 — REGNUM Этажность в расчете коммунальных нормативов учитывается и сейчас, но в общем тарифе цифры просто усредняются, отметил алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин, комментируя планируемое с 2020 года изменение нормативов.

«Что касается учета этажности в расчете коммунальных тарифов, то это просто физика. И сегодня этажность учитывается в расчете коммунальных нормативов, но в общем тарифе всё просто усредняется. И жители малоэтажек, по сути, компенсируют своим тарифом расходы на дополнительные расходы для обеспечения коммуналки в высотных домах», — пояснил общественник.

Напомним, ранее «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что с 2020 года владельцы квартир, расположенных с первого по четвёртый этаж, будут платить за отопление больше. Это произойдёт вследствие планируемого изменения норматива отопления в зависимости от этажности.