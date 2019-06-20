Четверг, 20 Июня 2019 года
08:56:31 МСК

Asiana Airlines ввела в эксплуатацию новую модель самолета Airbus A350

Экономика

К концу года компания намерена ввести в эксплуатацию до 10 самолетов данной модели

Сеул, 20 июня 2019, 08:55 — REGNUM  Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines введет в эксплуатацию новый самолет Airbus A350. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что данная модель самолета имеет больше пространства в салоне, оснащена новой топливной системой, за счет чего уровень шума и объем выбросов углерода значительно меньше, чем у других предшественников.

Как сообщили представители компании, данная модель самолета будет осуществлять авиарейсы до Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сиэтла, Лондона, Сингапура, Ханой и Осаки, а также составной рейс Инчхон — Париж — Хошимин.

Известно, что Asiana Airlines планирует увеличить количество самолетов модели Airbus A350 до 10 единиц к концу этого года, а также ввести в эксплуатацию самолеты модели Airbus A321 Neo для внутренних рейсов. К 2025 году компания намерена увеличить количество самолетов Airbus A350 до 30 единиц, самолетов Airbus A321 Neo — до 25 единиц.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить