Asiana Airlines ввела в эксплуатацию новую модель самолета Airbus A350

Сеул, , 08:55 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines введет в эксплуатацию новый самолет Airbus A350. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что данная модель самолета имеет больше пространства в салоне, оснащена новой топливной системой, за счет чего уровень шума и объем выбросов углерода значительно меньше, чем у других предшественников.

Как сообщили представители компании, данная модель самолета будет осуществлять авиарейсы до Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сиэтла, Лондона, Сингапура, Ханой и Осаки, а также составной рейс Инчхон — Париж — Хошимин.

Известно, что Asiana Airlines планирует увеличить количество самолетов модели Airbus A350 до 10 единиц к концу этого года, а также ввести в эксплуатацию самолеты модели Airbus A321 Neo для внутренних рейсов. К 2025 году компания намерена увеличить количество самолетов Airbus A350 до 30 единиц, самолетов Airbus A321 Neo — до 25 единиц.