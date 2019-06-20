Четверг, 20 Июня 2019 года
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Жители России стали меньше брать микрозаймов

Экономика

В апреле было выдано 1,37 млн микрозаймов, тогда как в марте их было выдано 1,48 млн

Москва, 20 июня 2019, 08:44 — REGNUM  Российские микрофинансовые организации (МФО) в апреле сократили выдачи займов гражданам страны на 7,5%. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Так, в апреле было выдано 1,37 млн микрозаймов, тогда как в марте их было выдано 1,48 млн. Вместе с тем сократился объем выданных займов — с 18,4 млрд рублей в марте до 18,3 млрд рублей в апреле. Средняя сумма займа при этом выросла на 7%, до 13,4 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении условий выдачи микрозаймов и микрокредитов, а также о дополнительных ограничениях к работе микрофинансовых организаций.

Так, МФО могут запретить в том числе выдавать микрозаймы и микрокредиты под залог недвижимости, в том числе и под залог доли в квартире.

Читайте подробнее: Госдума ужесточает условия работы МФО и выдачу микрокредитов

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