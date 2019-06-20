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В Новой Москве построят более 60 социальных объектов

Экономика

За шесть лет на новых территориях построено 67 соцобъектов

Москва, 20 июня 2019, 08:30 — REGNUM  В Новой Москве за три года (2019−2021 гг.) планируется построить 65 социальных объектов, сообщили в Стройкомплексе.

За шесть лет (с 2012 года) на новых территориях построено 67 социальных объектов, в том числе 14 школ, 40 детсадов и 11 объектов здравоохранения.

Инвестиции в строительство социальных объектов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) составили около 3 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве за январь — май 2019 года введено в эксплуатацию около 40 объектов недвижимости.

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