В Новой Москве построят более 60 социальных объектов

Москва, , 08:30 — REGNUM В Новой Москве за три года (2019−2021 гг.) планируется построить 65 социальных объектов, сообщили в Стройкомплексе.

За шесть лет (с 2012 года) на новых территориях построено 67 социальных объектов, в том числе 14 школ, 40 детсадов и 11 объектов здравоохранения.

Инвестиции в строительство социальных объектов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) составили около 3 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве за январь — май 2019 года введено в эксплуатацию около 40 объектов недвижимости.

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