В Ленинградской области закрывается автозавод Ford — СМИ

Всеволожск, Ленинградская область, , 08:21 — REGNUM Компания Ford Sollers окончательно прекратит производство автомобилей в городе Всеволожск под Петербургом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя профсоюза завода Михаила Сергеева.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что завод во Всеволожске будет работать до 20 июня 2019 года.

Сергеев подтвердил эту информацию, добавив, что до 20 июня произойдет добровольное сокращение сотрудников. Процесс производства на заводе был прекращён ещё на прошлой неделе.

Основное число работников уволится 24−26 июня. Если работников предприятия не устроят условия сокращения, то их уволят в ходе планового сокращения в начале осени 2019 года. Самые большие выплаты получат сотрудники автопредприятия со стажем свыше 10 лет.

Напомним, о закрытии завода Ford Sollers во Всеволожске стало известно весной 2019 года. После этого профсоюз Ford Sollers объявил итальянскую забастовку. Её целью стало улучшение условий увольнения работников завода.

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