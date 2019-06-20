«Сбербанку» отказали в аресте имущества компании агромагната из Татарии

Бугульма, Татария, , 08:11 — REGNUM Арбитражный суд Татарии отказал ПАО «Сбербанк» в аресте имущества крупной компании Бугульмы — ООО «ПлемРепродукт», принадлежащей «лениногорскому нефтегазовому магнату» Ильшату Тукаеву. Суд в рамках дела о банкротстве ООО отклонил ходатайство истца об обеспечительных мерах. Заседание по основному иску назначено на 5 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, банкротства ООО «ПлемРепродукт» из бугульминского посёлка Прогресс потребовали сразу два юрлица — «Сбербанк» и государственная страховая компания «Югория». При этом претензии банка к компании, где работают около 170 человек, превышают 1,506 млрд рублей. Иск принят к производству. В качестве управляющего предлагается член новосибирской Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». Схожий иск «Югории» из-за недочётов до 28 июня 2019 года оставили без движения.

ООО «ПлемРепродукт», специализирующееся на разведении птицы, — это актив бизнесмена из Татарии Ильшата Тукаева, который имеет бизнес-интересы в Самарской области и Краснодарском крае.

Тукаев в Татарии более известен как владелец и директор строительной компании «Ортэкс». В казанских СМИ его также называют лениногорским нефтегазовым магнатом, так как компания «Ортэкс» «прописана» в Лениногорске и специализируется на строительстве объектов нефтегазодобывающей отрасли. А компании Тукаева в Бугульме входят в десятку социально значимых для района.

В рамках банкротного иска «Сбербанк» потребовал принять обеспечительные меры в виде ареста имущества, в том числе движимого, недвижимого имущества, денежных средств в пределах суммы задолженности.

«Заявителем в обоснование принятия обеспечительных мер указывается на правовую позицию, изложенную в Определении Верховного суда РФ No 305-ЭС17−4004 (2), согласно которой для применения обеспечительных мер достаточно подтвердить разумные подозрения наличия предусмотренных оснований для принятия обеспечительных мер, а также указывается на наличие в отношении должника возбуждённых исковых производств на сумму 92 394 244 рубля, при наличии задолженности перед заявителем в размере 1 506 141 565,05 руб., в том числе просроченная свыше 3 месяцев — 265 494 983,88 рубля. Из содержания заявления и прилагаемых документов наличие оснований для принятия обеспечительных мер или разумных подозрений, т. е. подтвержденных документально, не усматривается. Наличие в производстве судов исковых производств на сумму 92 394 244 руб. в отношении должника не свидетельствует о намерениях или действиях должника по сокрытию имущества, воспрепятствованию исполнения судебных актов, вступивших в законную силу», — уточняется в определении суда.

В обеспечительных мерах в виде ареста имущества банку отказали.