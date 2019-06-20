«Чубайс не олигарх»: почему ответом на критику Лисина стал анекдот

Барнаул, , 08:03 — REGNUM Председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса сложно назвать олигархом, потому что он не занимается личным бизнесом и является лишь чиновником в госструктуре «Роснано», отметил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM «анекдотичный» ответ Чубайса главному акционеру Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину, он пояснил, что это были «просто упражнения в риторике»:

«А по поводу Чубайса, то это — не олигарх. Он просто из питерской команды президента Владимира Путина. И поэтому Путину важно мнение Чубайса, но сам Чубайс не занимается личным бизнесом и является лишь чиновником в госструктуре «Роснано».

Хотя в госструктуре «Роснано» используются некоторые бизнес-схемы, которые имеют черты, присущее бизнесу, а именно — «риски». Но Лисин или другие предприниматели несут эти риски на своих капиталах, а Чубайс несет риски на госструктуре «Роснано».

Напомним, ранее главный акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин в ходе заседания Российского союза промышленников и предпринимателей раскритиковал Чубайса за публичное «приклеивание ярлыков «неправильных олигархов» и попросил РСПП дать оценку подобным высказываниям члена бюро с точки зрения этических норм.

Речь идёт о высказывании председателя правления «Роснано» на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня. Обсуждая развитие возобновляемых источников энергии, Чубайс заявил, что Россия, «несмотря на сопротивление некоторых олигархов, правильно выбрала стратегию и создает собственный технологический кластер возобновляемой энергетики». Что касается претензий Лисина, то Чубайс назвал их «анекдотичными», а позднее процитировал анекдот про женские и мужские обиды.

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