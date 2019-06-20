СМИ узнали о планах Абрамовича купить самый дорогой особняк в Израиле

Иерусалим, , 07:36 — REGNUM Российский бизнесмен Роман Абрамович планирует приобрести самую дорогую виллу в Израиле, сообщает Calcalist.

По данным издания, дом расположен в Герцлии-Питуах, в 15 км от Тель-Авива, стоимость виллы, общая площадь которой составляет 2 тыс. кв. м, оценивается в $63 млн. По некоторым данным, она является самой дорогой в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Forbes отобрал самые дорогие объекты недвижимости российских бизнесменов в Великобритании. Так, самый дорогой дом принадлежит Роману Абрамовичу, стоимость особняка составляет 170 млн фунтов. Он расположен на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс в Лондоне.

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