Четверг, 20 Июня 2019 года
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СМИ узнали о планах Абрамовича купить самый дорогой особняк в Израиле

Экономика

Стоимость виллы оценивается в $63 млн

Иерусалим, 20 июня 2019, 07:36 — REGNUM  Российский бизнесмен Роман Абрамович планирует приобрести самую дорогую виллу в Израиле, сообщает Calcalist.

По данным издания, дом расположен в Герцлии-Питуах, в 15 км от Тель-Авива, стоимость виллы, общая площадь которой составляет 2 тыс. кв. м, оценивается в $63 млн. По некоторым данным, она является самой дорогой в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Forbes отобрал самые дорогие объекты недвижимости российских бизнесменов в Великобритании. Так, самый дорогой дом принадлежит Роману Абрамовичу, стоимость особняка составляет 170 млн фунтов. Он расположен на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс в Лондоне.

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