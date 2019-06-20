Морские порты Ванино и Советская Гавань могут объединить в 2020 году

Хабаровск, , 07:39 — REGNUM Морские порты Хабаровского края Ванино и Советская Гавань могут объединить в 2020 году. Вопрос прорабатывает правительство региона совместно с Минтрансом РФ и администрацией портов Охотского моря и Татарского пролива. Это необходимо для удобства резидентов свободного порта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Федеральным агентством морского и речного транспорта разработан план мероприятий по изменению территории морских портов РФ», сообщил Интерфакс министр транспорта и дорожного хозяйства края Владимир Немытов.

Он также уточнил, что вопрос с объединением портов может быть решен в 2020 году. Предполагается, что объединение необходимо для удобства резидентов свободного порта.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ванинский и Советско-Гаванский районы Хабаровского края был распространен режим свободного порта. Ранее в Советской Гавани власти собирались устроить Портовую особую экономическую зону. Но отказались от этой идеи.