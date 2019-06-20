Кредитование промышленности в Казахстане в январе–апреле выросло на 10%

Нур-Султан, , 07:36 — REGNUM Банки Казахстана выдали на 1 мая 2019 года 1,9 трлн тенге ($4,96 млрд) в качестве кредитов для поддержки промышленности, что на 0,8% меньше, чем годом ранее. Об этом 20 июня сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

Доля просроченных кредитов для промышленного сектора республики составила 4,1%. На обрабатывающую промышленность приходится 1,3 трлн тенге ($3,4 млрд), что на 1,3% больше, чем в конце апреля 2018 года.

Кредитование горнодобывающего сектора выросло на 1,3%, до 343,3 млрд тенге ($897 млн). В январе-апреле 2019 года на кредитование промышленности было выделено 499,2 млрд тенге ($1,3 млрд), что на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта 2019 года объем кредитования в сфере промышленности Казахстана составил 1,9 трлн тенге ($5 млрд по курсу на 12 апреля), что на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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