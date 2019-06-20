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Экспорт товаров из южнокорейского Пусана сократился на 2,8%

Экономика

Экспорт товаров из портового города продолжает падать на протяжении семи месяцев подряд

Пусан, Южная Корея, 20 июня 2019, 07:35 — REGNUM  Экспорт товаров из южнокорейского города Пусана сокращается семь месяцев подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей пусанского подразделения Корейской ассоциации международной торговли.

Согласно опубликованным данным, в мае 2019 года экспорт товаров из Пусана составил $1,19 млрд, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что экспорт Пусана продолжает сокращаться с ноября 2018 года. В мае 2019 года дефицит торгового баланса составил $8,16 млн.

Известно, что экспорт двигателей увеличился на 4,5%, судовые двигатели и запчасти — на 247,6%, однако экспорт автомобилей сократился на 11,2%, автозапчастей — на 6,7%, оцинкованной стали — на 3,6%.

«Мы предполагаем, что экспорт товаров из Пусана может снова сократиться из-за вялого экспорта и натянутых торговых отношений между Китаем и США. Мы должны постараться минимизировать ущерб и сосредоточить свое внимание на экспорте судов и двигателей», — сообщили представители пусанского подразделения Корейской ассоциации международной торговли.

Известно, что в мае 2019 года экспорт товаров из Южной Кореи составил $45,9 млрд, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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