Hyundai Glovis создаст в США транспортную компанию

Сеул, , 07:33 — REGNUM Логистическая компания Hyundai Glovis, подразделение южнокорейской Hyundai Motor Group, планирует создать грузовую транспортную компанию в Соединённых Штатах в рамках стратегии расширения. Об этом 20 июня сообщает Yonhap.

Компания Hyundai Glovis через свою дочернюю компанию в США Glovis America создает Global Expedited Transportation (GET) для выхода на местный рынок грузовых перевозок.

«GET будет доставлять автозапчасти, отправленные из Южной Кореи, на заводы Hyundai Motor и Kia Motors в восточной части США из западных портов. Кроме того, компания будет обеспечивать возврат грузов местных компаний на восток с запада», — сообщил представитель компании.

Рынок грузовых перевозок грузовым автотранспортом в США оценивается в 620 миллиардов долларов в год. Грузовые автоперевозки составляют 80% от общего объёма грузоперевозок в Соединённых Штатах.

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