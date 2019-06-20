Тупиковая проблема: о запрете роста тарифов ЖКХ выше инфляции

Барнаул, , 07:28 — REGNUM Подписанное российским премьером Дмитрием Медведевым постановление против роста цен на услуги ЖКХ выше инфляции касается одной из тупиковых проблем, связанных с действиями монополистов на рынке, считает алтайский общественник, основать Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM внесённые правительством поправки, он пояснил:

«По поводу роста тарифов в ЖКХ: это проблема действительно тупиковая. Первое. В этих отраслях сформировались монополии. Второе. Монополии нашли механизмы, как осваивать деньги граждан на ремонт устаревших советских систем. Был шанс реконструировать устаревшие схемы тепло‑ и водоснабжения за счет газификации и перехода на принцип «две трубы» (когда к дому подходят трубы с холодной водой и газом). Но все эти проекты оказались не реализованными, поскольку угольщики и газовики пролоббировали резкий рост тарифов на газ.

В результате теплоснабжающие организации и ТЭЦ отказались от газа и остались на угле. Хотя в российском правительстве постоянно говорят об ограничении роста тарифов, но реально чиновники просто закрыли глаза на то, что предельные уровни роста тарифов разрешены в случае принятия решения муниципальными депутатами. А те оказываются податливыми».

Напомним, накануне, 19 июня, российские премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении поправок в порядок формирования индексов платы за услуги ЖКХ. В правительстве полагают, что это поможет более жестко контролировать цены на услуги ЖКХ.

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