Министерства Якутии срывают расселение жителей посёлка республики

Якутск, , 07:02 — REGNUM Заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков констатировал, что республиканские министерства, курирующие вопросы промышленности и экономики, не предприняли необходимых действий, необходимых для реализации программы развития посёлка Кысыл-Сыр Вилюйского района Якутии. Основным мероприятием этой программы было расселение людей из аварийного жилищного фонда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Помимо этого населённый пункт должен был принять участие в реализации нацпроектов «Жильё и городская среда», «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Дороги».

"Мы с вами говорили о проекте постановления правительства Якутии и необходимости на основании этого постановления правительства вписать объекты в государственные программы республики, чтобы определить конкретные источники финансирования, в том числе и внебюджетные источники за счёт тех недропользователей, которые сегодня осуществляют производственную деятельность на территории посёлка Кысыл-Сыр. И подготовить соответствующее поручение было дано в адрес министерства промышленности и геологии и министерства экономики. Почему до сих пор этот проект в установленном порядке не направлен на согласование?», — цитирует Алексея Стручкова телеканал «Якутия 24».

В Кысыл-Сыре для жителей ветхих домов планировалось построить новый квартал. Расположить там чиновники намеревались 21 дом, под расселение попадало более 6 тыс. квадратных метров. Как уточнил Алексей Стручков, такой план позволял использовать средства на расселение деньги по национальному проекту, целью которого является благоустройство. Комплексная реализация этих планов позволяла бы создать хороший современный квартал, подчеркнул вице-премьер.

Проект должны были принять ещё в конце апреля, а теперь на это осталось мало времени. Планы по реализации этих мероприятий должны быть подготовлены и внесены в генплан развития посёлка до 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ республики писали о Кысыл-Сыре как о вымирающем посёлке. В этом населённом пункте повсеместное запустение притом, что он расположен на территории крупнейшего газового месторождения Якутии — Средне-Вилюйского. На фоне того, что это месторождение обеспечивает газом всю центральную Якутию, положение села кажется странным. Не смотря на то, что добывающая топливо «ЯТЭК» и зарегистрирована в Кысыл-Сыре, налог на добычу полезных ископаемых она в его бюджет не платит, налоги уходят в Москву, а сельская казна продолжает оставаться дотационной. В итоге населённый пункт не удаётся содержать так, как требуется, и он приходит в упадок. Количество жителей Кысыл-Сыра катастрофически уменьшается, в селе много заброшенных, пустых домов.