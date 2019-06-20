Лайтхайзер: США и Китай заинтересованы в торговом соглашении

Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Заключение торгового соглашения соответствует интересам как Китая, так и Соединенных Штатов, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в ходе слушаний в американском конгрессе, сообщает Reuters.

«Полагаю, заключение успешного соглашения отвечает интересам и Китая, и США», — заявил он.

По словам Лайтхайзера, он намерен вместе с главой американского минфина Стивеном Мнучиным встретиться с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ и обсудить торговые вопросы еще до встречи американского лидера Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Осаке.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня президент США Дональд Трамп анонсировал новый раунд торговых переговоров между делегациями из Китая и Соединенных Штатов. По его словам, торговая консультация должна состояться 19 июня.

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