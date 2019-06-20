В Huawei заявил, что компания справится с последствиями санкций США

Пекин, , 02:56 — REGNUM Китайская компания Huawei справится с убытками в результате санкций США. Об этом заявил основатель технологической компании Жэнь Чжэнфэй в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, на сегодняшний день Huawei не испытывает серьёзных последствий от внесения в чёрный список Вашингтона, поскольку это не повлекло спада продаж на внутреннем рынке.

Снижение продаж компании на 20% наблюдается за рубежом, при самом худшем развитии событий возможен спад до 40%, заявил Чжэнфэй.

Он отметил, что в настоящее время компания вносит коррективы в свои планы с учётом ожидаемого снижения темпов роста. В Huawei верят, что недополученный доход в $30 млрд не скажется серьёзно на компании, и её выручка по итогам года достигнет $100 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли США в середине мая ввело санкции проти Huawei, фактически перекрыв компании доступ к закупке компонентов и технологий американских производителей. Сотрудничество с китайским производителем уже прекратили американские корпорации Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты.

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