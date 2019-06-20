Четверг, 20 Июня 2019 года
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В Мексике ратифицировали новое соглашение о торговле с США и Канадой

Экономика

За ратификацию договора проголосовали 114 сенаторов

Мехико, 20 июня 2019, 01:57 — REGNUM  Мексиканский сенат одобрил ратификацию нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой, которое должно прийти на смену устаревшему Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА), сообщает пресс-служба сената.

Сообщается, что за ратификацию договора проголосовали 114 сенаторов, против — четверо, трое сенаторов воздержались. Таким образом сенат одобрил ратификацию соглашения T-MEC (такое название носит соглашение в Мексике), а также шести параллельных соглашений.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в парламент Канады поступило предложение ратифицировать новый торговый договор с США и Мексикой USMCA. В США президент Дональд Трамп также призвал Конгресс ускорить ратификацию торгового соглашения с Мексикой и Канадой. По его мнению, необходимо сначала ратифицировать торговое соглашение, а затем уже планировать инфраструктурные проекты в Соединенных Штатах.

Читайте ранее в этом сюжете: В парламент Канады внесли предложение ратифицировать торговую сделку с США

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