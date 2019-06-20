Прибыль банковского сектора России в 2019 году выросла на 64,5%

Москва, , 00:21 — REGNUM Общая прибыль российского банковского сектора за январь-май 2019 года составила 867 млрд рублей. Такие данные приводятся в новом обзоре Банка России «О развитии банковского сектора».

За аналогичный период 2018 года прибыль сектора составила 527 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 64,5%.

Отмечается, что рентабельность активов по банковскому сектору за пять месяцев текущего года выросла с 1,5 до 1,9%. Общую прибыль в размере 943 млрд рублей показали 350 кредитных организаций (75% от количества организаций, действовавших на 1 июня), убыток в размере 76 млрд рублей понесли 105 кредитных организаций (22%). Доля убыточных организаций снизилась по сравнению с аналогичным перио — дом 2018 года с 32% до 22%.

В комментарии ЦБ отмечается, что существенное влияние на динамику показателей банковского сектора в январе-мае текущего года оказало укрепление рубля к иностранным валютам, хотя в мае было зафиксировано его ослабление.