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ФРС сохранила прогноз по росту экономики США в 2019 году

Экономика

Рост ВВП США по итогам года может составить 2,1%

Вашингтон, 20 июня 2019, 00:11 — REGNUM  Федеральная резервная система США сохранила прогноз по роста ВВП страны в 2019 году на уровне 2,1%. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

При этом прогноз по росту экономики Соединённых Штатов в 2020 году увеличен с прежних 1,9% до 2%.

ФРС также понизила свою оценку инфляции в США в 2019 году с 1,8% до 1,5%, в 2020 году — с 2% до 1,9%.

Напомним, Федеральная резервная система США на заседании 19 июня приняла решение о сохранении базовой процентной ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.

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Экономика и бизнес в США
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