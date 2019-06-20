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ЕС пообещал Молдавии деньги осенью

Экономика

Еврокомиссар Хан первым из иностранных чиновников посетил Кишинев после изгнания Плахотнюка

Кишинёв, 20 июня 2019, 00:02 — REGNUM  Евросоюз возобновит финансирование Молдавии осенью при условии, что молдавские власти выполнят ранее заявленные ЕС условия получения помощи. Ою этом сообщил на пресс-конференции в Кишиневе комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, передает ИА RE. Хан рассказал, что пригласил премьер-министра Молдавии Майю Санду посетить Брюссель в ближайшее время.

Сама Санду заметила, что Хан — первый иностранный чиновник, посетивший Молдавию после назначения правительства. Она также поблагодарила ЕС за роль в мирном разрешении политического кризиса в Молдавии. Премьер рассказал Хану про планы по деолигархизации Молдавии, борьбе с коррупцией и расследованию кражи 1 млрд евро из банковской системы страны.

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Политический кризис в Молдавии
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