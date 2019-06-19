Власти Канады расследуют неисправность тормозов 250 тыс. автомобилей GM

Оттава, , 23:01 — REGNUM Государственный регулятор транспортной безопасности Канады начал расследование возможной неисправности тормозной системы автомобилей General Motors, 20 июня передает агентство Reuters.

Согласно заявлению, проверка касается 250 тыс. пикапов, кроссоверов и внедорожников Cadillac и Chevrolet 2014 — 2017 годов выпуска.

В ноябре 2018 года, после 487 сообщений о неисправностях в системе торможения, аналогичная проверка в отношении 2,73 млн внедорожников и пикапов GM была проведена в США.

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