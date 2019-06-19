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Власти Канады расследуют неисправность тормозов 250 тыс. автомобилей GM

Экономика

В ноябре 2018 года аналогичная проверка в отношении 2,73 млн внедорожников и пикапов GM была проведена в США

Оттава, 19 июня 2019, 23:01 — REGNUM  Государственный регулятор транспортной безопасности Канады начал расследование возможной неисправности тормозной системы автомобилей General Motors, 20 июня передает агентство Reuters.

Согласно заявлению, проверка касается 250 тыс. пикапов, кроссоверов и внедорожников Cadillac и Chevrolet 2014 — 2017 годов выпуска.

В ноябре 2018 года, после 487 сообщений о неисправностях в системе торможения, аналогичная проверка в отношении 2,73 млн внедорожников и пикапов GM была проведена в США.

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