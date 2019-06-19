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Удмуртия увеличила производство молока на 5,6%

Экономика

В прошлом году республика увеличила производство молока на 2,3%

Удмуртия увеличила производство молока на 5,6%
Иллюстрация: Ua-18.ru
Производство молока

Ижевск, 19 июня 2019, 22:42 — REGNUM  Сельхозпроизводители Удмуртии по итогам января — мая увеличили производство молока на 16,6 тыс. тонн, или на 5,6%. Всего за пять месяцев произведено 315,7 тыс. тонн, сообщили ИА REGNUM в минсельхозе республики.

Объемы реализации товарного молока выросли до 268,1 тыс. тонн, или на 7,3%. Также увеличен показатель товарности молока на 1% — до 90%. Рост молочной продуктивности коров к аналогичному периоду прошлого года составил 5%.

Среднесуточный надой на одну корову увеличился на 1,5 кг и составил 19 кг. Однако закупочная цена на молоко по сравнению с январским уровнем снизилась с 23 до 22,54 рубля за кг.

По состоянию на 1 июня сельхозпроизводители республики получили средства поддержки на сумму 983,5 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, молочная отрасль республики в 2018 году испытывала проблемы со сбытом продукции. С начала года цена доходила до критически низкого уровня в 18,5 рубля за кг, глава минсельхоза региона Ольга Абрамова ранее называла такую цену на сырое молоко «дном».

В связи со снижением закупочных цен на сырое молоко удмуртские аграрии недополучили около 1 млрд рублей прибыли, также нереализованными остались некоторые инвестиционные проекты в АПК.

Однако, по мнению главы Удмуртии Александра Бречалова, предыдущий год все равно стал успешным для отрасли с точки зрения как производственных, так и финансово-экономических показателей.

Амбрамова говорила, что прогнозирует среднюю цену по 2019 году на уровне 23−24 рублей за кг. Она добавила, что стоимость молока будет меняться в зависимости от внутреннего потребления и возможностей экспорта.

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Проблемы молочной отрасли
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