«Дворец» Сбербанка в Великом Новгороде выставлен на продажу

Великий Новгород, , 22:33 — REGNUM В Великом Новгороде выставлен на продажу 7-этажный «дворец» Сбербанка на проспекте Мира. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, объявление о продаже нежилого офисного здания общей площадью почти 12,5 тыс. кв метров за 200 млн рублей опубликовано на сайте объявлений Avito.

Условие продажи — предоставление в обратную аренду банку менее половины помещений — на площади около 5,6 тыс. кв метров для размещения административного аппарата.

В Сбербанке новгородским СМИ факт продажи главного административного корпуса подтвердили, объяснив свои действия «повышением эффективности и обеспечением рентабельности», а также процессами автоматизации и внедрением искусственного интеллекта, в связи с которыми отпадает потребность в излишних площадях. Сотрудники переводятся на другие участки работы, а продажа избыточных площадей, как пояснили в банке, не отразится на его деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массивное здание Сбербанка на проспекте Мира строилось в Великом Новгороде по соседству с городским театром для детей и молодёжи «Малый» с 2007 года. Ранее на этом месте предполагалось строительство пристройки к театру с новой сценической площадкой, но выбор был сделан в пользу банковского офиса.

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