Нефть падает в цене, несмотря на сокращение запасов в США

Лондон, , 21:57 — REGNUM Нефтяные цены просели, несмотря на правительственный отчет о сокращении запасов нефти в США, 19 июня передает агентство Reuters.

К настоящему моменту марка Brent подешевела на 30 центов (0,48%), до $61,84 за баррель. Нефть WTI подешевела на 2 цента (0,04%), до $54,09 за баррель.

Согласно отчету Управления энергетической информации (EIA), на неделе с 10 по 16 июня запасы нефти в США сократились на 3,1 млн баррелей.

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