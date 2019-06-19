Среда, 19 Июня 2019 года
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Apple может вывести до 30% мощностей из Китая — Reuters

Экономика

Китай является основной производственной площадкой «американского» производителя смартфонов

Пекин, 19 июня 2019, 21:13 — REGNUM  Компания Apple рассматривает варианты вывода части своих производств из Китая на фоне торговой войны между Вашингтоном и Пекином, 19 июня передает агентство Reuters.

Согласно отчету Nikkei Asian Review, руководство Apple уже попросило своих основных поставщиков оценить последствия и затраты на перемещение 15−30% мощностей из Китая.

В самой компании Apple пока никак не комментируют информацию о планах выхода из Китая. Китай является основной производственной площадкой «американского» производителя смартфонов.

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Торговая война между Китаем и США
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