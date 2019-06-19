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Союзное государство России и Белоруссии замахнулось на Арктику?

Экономика

В Мурманской области планируют создать «арктическую ВДНХ»

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Союзное государство России и Белоруссии замахнулось на Арктику?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Арктика

Валентин Юшкевич, 19 июня 2019, 21:51 — REGNUM  

Фонд «Арктика-СГ», созданный при поддержке постоянного комитета Союзного государства России и Белоруссии, представил масштабный инфраструктурный проект с одноименным названием.

По замыслу авторов, в г. Апатиты Мурманской области в ближайшей перспективе может быть создан «Центр Арктика-СГ» — единый международный интернациональный комплекс информационного и научно-технологического обеспечения освоения Арктики.

В случае полной реализации проекта в Апатитах будут построены выставочный комплекс «Арктик-Экспо», учебно-образовательный и научно-исследовательский центр; экспертный испытательный полигон апробации промышленных, технологических и научных разработок; спортивная деревня зимних видов спорта; парк отдыха «Воробьиная гора», а также гостиничная зона и детский круглогодичный лагерь отдыха и образования.

Подобный комплекс позволит не только российским и белорусским регионам, но и всем заинтересованным странам демонстрировать свои арктические инновационные разработки, проводить тематические выставки, принимать участие в международных и межрегиональных проектах, освещать достижения в области культуры.

Представители Фонда «Арктика-СГ» уже дважды встречались с руководством г. Апатиты для обсуждения организационных вопросов, и в первую очередь выделения (аренды) необходимой земли в черте города. В настоящее время речь идет об участке площадью 98 га.

23 мая 2019 г. проект строительства Центра «Арктика-СГ» был одобрен Экспертной группой Проектного офиса по привлечению инвестиций международных финансовых институтов в проекты государств — членов Евразийского экономического союза с рекомендацией Евразийскому банку развития рассмотреть проект с целью его возможного финансирования в приоритетном порядке.

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Промзона. Апатиты
Ninara
Промзона. Апатиты

Как сообщили ИА REGNUM в администрации г. Апатиты, проект имеет высокую степень проработки, но необходимые коррективы в него вносятся до сих пор. Окончательная судьба может решиться в течение ближайшего месяца. На сегодняшний день для реализации проекта администрация выделила 98 га на территории города Апатиты.

Добавим, что активизация интеграционного сотрудничества России и Белоруссии в арктическом направлении началась в июле 2018 года, в ходе экспертно-медийного пресс-тура представителей Союзного государства в Мурманскую область.

Тогда государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота подчеркивал: «Если уж у Белоруссии есть интерес в Антарктике, то в Арктике сам Бог велел. Поближе все-таки. Да и народ здесь проживает в арктических регионах и говорит с нами на одном языке, поэтому тут все попроще. У нас ряд программ Союзного государства, особенно связанных с использованием космического пространства, для дистанционного зондирования Земли, для изучения этих процессов — совершенно очевидно может иметь (и наверняка имеет) к Арктике самое непосредственное отношение».

*Фонд поддержки высокотехнологичных инновационных программ социально-экономического развития Арктики, международного и регионального сотрудничества «Арктика-СГ» создан 22 ноября 2018 года. К настоящему времени им реализовано несколько проектов, преимущественно в области образовательных программ для молодежи и проведения международных научно-практических конференций. В его деятельности принимают активное участие Мурманский арктической государственный университет (МАГУ), Московский государственный технологический институт «СТАНКИН», Белорусский национальный технический университет (БНТУ), Национальная академия наук Белоруссии.

regnum author Валентин Юшкевич
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Развитие российской Арктики
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