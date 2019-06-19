Крымскому ОПК будут давать заказы без конкурсов – глава Крыма

Севастополь, , 18:10 — REGNUM Крымские предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут рассчитывать на получение некоторых заказов без конкурсов. Об этом 19 июня журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Многие вещи будут вне конкурсных процедур, поскольку крымские предприятия с учётом санкционного режима не во всех моментах могут участвовать», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма попросили правительство РФ принять ряд предложений для решения проблем обороноспособности страны и боеспособности Черноморского флота.

Об этом: В Крыму предлагают свои меры по улучшению обороноспособности страны

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