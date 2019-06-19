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На биржу Nasdaq впервые в истории вышла марихуаново-софтверная компания

Экономика

В первый же день торгов ее акции выросли на 28%, во второй — на 56%. Инвесторы считают рынок легализованного каннабиса очень привлекательным, хотя и высокорисковым

На биржу Nasdaq впервые в истории вышла марихуаново-софтверная компания
bfishadow
Nasdaq

Нью-Йорк, США, 19 июня 2019, 18:09 — REGNUM  Компания MTech Acquisition Corp., инвестирующая в предприятия из отрасли каннабиса, и MJ Freeway LLC, которая разрабатывает программное обеспечение для поддержки всего процесса производства и распространения каннабиса от посева до продажи, завершили сделку по слиянию, образовав Akerna Corp. За счет объединения с компаний MTech, акции которой уже торговались на бирже Nasdaq, MJ Freeway смогла обойти ограничения фондовых бирж США в отношении американских предприятий из отрасли каннабиса и стать публичной компанией в лице Akerna.

Дело в том, что канадские компании-производители конопли могут разместить свои акции на биржах

США, как, например, это сделала Tilray Inc., поскольку каннабис в Канаде разрешен в соответствии с федеральным законом. Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа, в свою очередь, не позволяют американским производителям конопли проводить IPO, поскольку, согласно федеральному законодательству, каннабис является запрещенным веществом, несмотря на легализацию его использования в медицинских и рекреационных целях в ряде штатов США.

Акции Akerna Corp. начали торговаться во вторник, 18 июня, на бирже Nasdaq Capital Market, которая предназначена для компаний малой капитализации. По итогам торговой сессии бумаги увеличились в цене на 28% до $15.35 за акцию, а сегодня растут на 56% до $23.91. Положительная динамика котировок Akerna не является чем-то необычным: инвесторы с большим оптимизмом смотрят на компании из отрасли каннабиса, поскольку постепенная легализация использования данного растения в тех или иных целях открывают перед его производителями крайне перспективный рынок сбыта. По прогнозам компании Grand View Research, объем мирового рынка легализованного каннабиса к 2025 году достигнет $146 млрд при среднегодовых темпах роста 34,6%.

Исходя из перспектив роста данного рынка, можно ожидать увеличения котировок акций Akerna Corp. в среднесрочной перспективе. Следует отметить, что в целом инвестиции в отрасль каннабиса на текущий момент считаются высокорисковыми, но в то же время могут принести значительную доходность.

Александр Алексеевский, аналитик ИК QBF

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Легализация наркотических средств
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