Власти Дагестана не намерены платить за долги завода керамогранита

Махачкала, , 18:12 — REGNUM Власти Дагестана требуют признать недействительными государственные гарантии, выданные инвестиционному проекту «Мараби» прошлым руководством республики. С таким иском региональное правительство обратилось в Арбитражный суд, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе инстанции.

Напомним, в середине мая ПАО «Сбербанк» потребовало взыскать с правительства Дагестана по обязательствам завода «Мараби» более 417 млн рублей по госгарантиям. В ходе предварительного заседания по данному делу нынешнее руководство республики обратилось со встречным иском о признании выданных гарантий недействительными. Дело назначено к судебному разбирательству на 25 июля 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, завод по производству напольной плитки и керамического гранита «Мараби» был открыт в январе 2017 года. Объем инвестиций в его строительство превысил 1,4 млрд рублей. Главным инициатором проекта был ныне находящийся под следствием экс-премьер Дагестана Абдусамад Гамидов. Однако уже в мае следующего года предприятие приостановило свою работу. Порядка 100 сотрудников были отправлены в неоплачиваемый отпуск, а долги перед ними достигли 4,6 млн рублей.

В августе 2018 года руководство завода обратилось в Арбитражный суд с иском о признании себя банкротом. Заявление должника было удовлетворено, и в апреле 2019 года завод был признан несостоятельным. В отношении него введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 2 октября 2019 года.

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