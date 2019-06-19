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ОПК Крыма загружен ниже прошлогоднего уровня – меньше, чем на половину

Экономика

В прошлом году загрузка составляла около 50%, в этом – 45%

Севастополь, 19 июня 2019, 18:07 — REGNUM  Предприятия оборонно-промышленного комплекса Крыма загружены менее чем наполовину. Об этом 19 июня журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Объём загрузки предприятий сегодня на уровне 45%, к сожалению. Это нас, конечно, не устраивает», — отметил Аксёнов.

По его словам, чтобы исправить эту ситуацию, будет усилена роль кураторов по каждому предприятию, детализированы все планы по их загрузке.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году оборонно-промышленный комплекс Крыма также был загружен лишь наполовину. Как сообщил на заседании Морской коллегии в Севастополе вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, в этом году предприятия оборонно-промышленного комплекса Крыма и Севастополя не смогли полностью обеспечить загрузкой.

Об этом: ОПК Крыма не смогли полностью обеспечить заказами — вице-премьер РФ

ОПК Крыма работает вполсилы: Аксёнов

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Военно-промышленный комплекс
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