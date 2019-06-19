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Володин: Губернаторы будут смотреть «прямую линию» в ожидании и стрессе

Экономика

Вопросы могут быть самыми неожиданными

Москва, 19 июня 2019, 17:56 — REGNUM  Предсказать, какие вопросы будут задавать граждане президенту РФ Владимиру Путину, заранее невозможно, но власти регионов будут пристально следить за вопросами граждан и ответами главы государства. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

«Прямая линия» это всегда новое и неожиданное. Она на то и прямая, там могут задать любой вопрос. Думаю, что особенно руководители регионов будут находиться у телевизоров и телефонов на протяжении всей прямой линии в состоянии ожидания и стресса», — заявил Володин.

По его словам, все решения и ответы президента будут крайне продуманными и взвешенными.

Прямая линия президента РФ Владимира Путина состоится 20 июня 2019 года в 12:00 мск.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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