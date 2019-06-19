Додон и Медведев обсудят беспошлинную торговлю

Кишинёв, , 17:51 — REGNUM Во время запланированного на 20−21 июня визита в Минск президент Молдавии Игорь Додон намерен обсудить с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым вопросы беспошлинных поставок молдавских товаров на российский рынок. Об этом молдавский лидер сообщил читателям своей страницы в Facebook.

«Экспорт молдавской агропромышленной продукции в Российскую Федерацию растет впечатляющими темпами благодаря договоренностям с президентом РФ Владимиром Путиным об отмене пошлин на некоторые молдавские товары с 1 января по 1 июля 2019 года», — сообщил Додон.

По его данным, за январь-май 2019 года экспорт молдавских овощей в Россию вырос в 6,6 раза, яблок — на 67%, продукции виноделов — на 52% и т. д. Президент Молдавии констатировал:

«Считаю эти показатели лучшим доказательством правильности выбранного администрацией президента РМ курса на восстановление полноценных экономических отношений с РФ. Мы будем и далее прилагать усилия для укрепления позиций наших экспортеров на российском рынке, который является важнейшим традиционным рынком сбыта. В связи с этим есть необходимость обсудить с российской стороной вопрос продления периода беспошлинного экспорта товаров в РФ на период после 1 июля текущего года».

Обсуждать эти вопросы молдавский лидер намерен не только с главой российского правительства, но и со спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьером Дмитрием Козаком. В этом деле молдавский президент рассчитывает на «тесное взаимодействие с правительством Майи Санду».