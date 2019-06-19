Володин поручил комитетам ГД проанализировать УК после ситуации с Голуновым

Москва, , 17:47 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильным комитетам РФ проанализировать правоприменение статей Уголовного кодекса, связанных с незаконным приобретением, хранением и изготовлением наркотических средств, а также о фальсификации доказательств. Об этом спикер Госдумы заявил журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

«Я дал поручение проанализировать правоприменение 228 и 303 статей Уголовного кодекса РФ комитетам Василия Пискарева (комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции) и Павла Крашенинникова (комитет Госдумы по законодательству и госстроительству)», — заявил Володин.

Ранее он уже заявлял о намерении изучить правоприменение так называемой антинаркотической 228 статьи УК, а также ст. 303 (фальсификация доказательств) в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова.