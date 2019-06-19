ОПК Крыма не смогли полностью обеспечить заказами – вице-премьер РФ

Севастополь, , 17:40 — REGNUM Предприятия оборонно-промышленного комплекса Крыма и Севастополя не смогли полностью обеспечить загрузкой, как это предполагалось ранее. Об этом 19 июня на заседании Морской коллегии в Севастополе заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Планом предусматривалось строительство на крымских верфях 32 кораблей и судов министерства обороны и 28 судов в интересах других заказчиков. Однако на сегодня судовладельцы не подали предложений по загрузке предприятий после 2022 года», — отметил чиновник.

Однако, по его словам, ситуация в целом стабильная.

«Обеспечивается загрузка организаций ОПК в соответствии с перспективным планом загрузки судостроительных и судоремонтных предприятий до 2027 года», — подчеркнул Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что отрасль оборонно-промышленного комплекса Крыма загружена лишь наполовину.

«Загрузка предприятий оборонно-промышленного комплекса Крыма в общей сложности составляет около 50%. Однако есть ещё очень много вопросов, требующих постоянного внимания и контроля. Уверен, что в рамках сегодняшнего совещания мы найдём пути решения всех стоящих перед нами задач», — отмечал глава региона.

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