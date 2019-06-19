«Динамичный рост в ближайшие годы» — перспективы рынка мотоциклов в России

Москва, , 17:20 — REGNUM Из-за ряда факторов на рынке мотоциклов в России в значительном объёме начала появляться качественная техника по относительно низкой цене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня заявил руководитель продаж мотоциклов АГ «Авилон» Максим Белоусов.

«Вторичный рынок мотоциклов растёт благодаря увеличению первичного рынка и появлению б/у техники из числа официально проданной новой техники за один-два года до этого. Как следствие, на рынке появляется техника в хорошем техническом состоянии, но по относительно низкой цене. Кроме того, идёт увеличение как индивидуального так и мелкооптового импорта подержанных мотоциклов популярных марок. Основные поставщики сегодня — США, Япония, Германия и страны Восточной Европы», — заявил Белоусов.

По его мнению, рынок новых и подержанных мотоциклов будет расти примерно на 15−20% в год в ближайшие два-три года.

«Драйверами роста станут широкая модельная линейка всех основных производителей техники, представленной на рынке РФ, доступность кредитных и других финансовых решений, снижение тарифов по страховкам, а также развитие послепродажного обслуживания», — полагает эксперт.

В России сегодня представлены все крупные производители со всеми актуальными линейками продукции. В целом современный рынок РФ практически ничем не отличается от моторынка западных стран, за исключением покупательской способности и мотокультуры — на Западе она выше, но и в России она меняется значительными темпами, указал Белоусов.

«Покупательская способность в последнее время также заметно повышена благодаря работе кредитных организаций с клиентами. За последние 10 лет производителями, дилерами, страховыми компаниями и банками проведена огромная работа для того, чтобы предложить покупателю широкий спектр услуг», — пояснил эксперт.

«Самое явное отличие — это, конечно, погодные условия. По сравнению с крупнейшим рынком США у нас короткий мотосезон. В этом плане мы ближе к странам Скандинавии, где мотоциклетный рынок тоже сильно развит», — добавил он.

В настоящее время в России наблюдается заметный рост рынка подержанных мотоциклов при падении автомобильного. Так, объём продаж подержанных мотоциклов в первом квартале 2019 года в РФ вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за период с января по март 2019 года было продано 7,2 тыс. мотоциклов.