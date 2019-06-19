В Ярославле закончились деньги на ямочный ремонт

Ярославль, , 17:14 — REGNUM В Ярославле заканчиваются средства контракта на ямочный ремонт. Об этом в муниципалитете Ярославля 19 июня рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Сергей Тальянов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты интересовались, какие именно улицы будут отремонтированы. В списке не оказалось ряда объектов, где, по мнению народных избранников, ремонт требуется.

«В рамках действующего контракта уже мы денежные средства практически выбрали. Если подрядная организация, конечно, подтвердит качество выполненных работ. Те улицы, которые я назвал — как раз на них в рамках действующего контракта оставшиеся средства и уйдут. Понятно, что требуется на ямочный ремонт средств больше. В том году у нас регион помогал и давал 400 млн рублей к 100 млн, запланированных местным бюджетом. На сегодняшний день мы с вами в бюджете имеем 84 млн рублей, и в этих рамках уже приоритеты расставляем — это и предписания ГИБДД, и аварийно-опасные участки», — сказал Сергей Тальянов.

Депутат Дмитрий Волончунас рассказал, что на улице 8 Марта ямы таковы, что там не может ездить общественный транспорт. Между тем в список дорог одна из главных улиц Красноперекопского района не попала.

Другие депутаты также высказывали свои пожелания по ремонту, но конкретных обещаний получить не смогли.

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