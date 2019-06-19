Украинский Днепр является канализацией – директор «Воды Крыма»

Симферополь, , 17:06 — REGNUM Река Днепр является мощнейшей канализацией на Украине, а потому возникают вопросы к качеству воды. Об этом 19 июня на пресс-конференции в Симферополе сообщил генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Днепр теперь является мощнейшей канализацией всей Украины. Из того, что я в том числе в СМИ читаю, представляю, в каком состоянии находятся их очистные сооружения, насколько там всё нехорошо и с экологией», — отметил Баженов.

Он также напомнил, что Украина — аграрная страна, и нет такого сельхозпроизводителя, который выращивает что-то без ядохимикатов.

«А специфика левого и правого берега Украины такова, что всё это всё равно стекает в Днепр», — добавил он.

Напомним, в украинские времена Владимир Баженов несколько раз занимал пост министра ЖКХ Крыма. В 2011 году был осужден «к трём годам лишения свободы с установлением испытательного срока на два года» за «нецелевое использование бюджетных средств в особо крупном размере». Позже суд освободил его от отбывания наказания с установлением испытательного срока в два года без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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