Жители Италии хранят в наличных сумму, превышающую ВВП Испании

Рим, , 17:02 — REGNUM Граждане Италии хранят в наличных средствах 1 трлн 379 млрд евро, передает информагентство Askanews в среду, 19 июня, со ссылкой на экспертное исследование Censis.

С 2015 по 2018 годы этот показатель вырос на 7,5% и теперь превышает ВВП Испании (1 трлн 370 млрд евро). На каждого жителя Италии таким образом приходится около 23 тысяч евро наличных.

Сбережения есть у 66% граждан. Стремление хранить средства в наличных эксперты объясняют желанием защититься от «неопределенности». Кроме того, возможно, сказывается недоверие к банковской системе.