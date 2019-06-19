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Жители Италии хранят в наличных сумму, превышающую ВВП Испании

Экономика

В наличных хранится 1 трлн 379 млрд евро

Рим, 19 июня 2019, 17:02 — REGNUM  Граждане Италии хранят в наличных средствах 1 трлн 379 млрд евро, передает информагентство Askanews в среду, 19 июня, со ссылкой на экспертное исследование Censis.

С 2015 по 2018 годы этот показатель вырос на 7,5% и теперь превышает ВВП Испании (1 трлн 370 млрд евро). На каждого жителя Италии таким образом приходится около 23 тысяч евро наличных.

Сбережения есть у 66% граждан. Стремление хранить средства в наличных эксперты объясняют желанием защититься от «неопределенности». Кроме того, возможно, сказывается недоверие к банковской системе.

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Экономика Италии
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