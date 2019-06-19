Не все москвичи готовы раздельно накапливать свой мусор

Москва, , 16:59 — REGNUM Власти Москвы не планируют вводить штрафы для неправильно сортирующих свой мусор людей или преференции для делающих это правильно на первом этапе внедрения раздельного сбора отходов (РСО). Об этом, как передает ТАСС, сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев.

Соловьев пояснил, что Москва не будет отказываться от мусоропроводов при переходе на новую систему сбора мусора. «Никто не говорит, что мы собираемся заваривать мусоропроводы. Мы видим запрос со стороны населения о раздельном накоплении отходов», — сказал он.

Соловьев добавил, что контейнеры для вторичных материалов будут синего цвета, для смешанных отходов — серого. По данным департамента, собирать вторичное сырье будут специальные машины, они будут вывозить отходы на сортировочные станции. По его словам, в дальнейшем планируется более глубокое накопление отходов: «появятся третий и четвертый бак, например». Соловьев признал, что сейчас не все жители столицы готовы раздельно накапливать свой мусор, нести его на контейнерную площадку и выбрасывать в разные баки. Однако в городе все равно есть очень большой запрос на запуск РСО, этим объясняется досрочный старт программы.

Реализовываться она будет в рамках нацпроекта «Экология», добавил глава департамента, отметив, что показатели столицы уже сейчас соответствуют задачам нацпроекта. Согласно паспорту нацпроекта «Экология», доля обрабатываемого (поступающего на сортировку) мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого — с 7% до 36%.

В рамках первого этапа перехода на РСО предстоит актуализировать территориальную схему обращения с коммунальными отходами Москвы, уточнил Соловьев. Также предстоит урегулировать все вопросы со столичными операторами по вывозу мусора и активно просвещать жителей города об изменениях.

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