Днепровскую воду не пустят в Крым новые технологии — мнение

Симферополь, , 16:34 — REGNUM Крымские обслуживающие предприятия вскоре не смогут обрабатывать днепровскую воду, которую раньше поставляли на полуостров по Северо-Крымскому каналу из-за новых технологий. Об этом 19 июня на пресс-конференции в Симферополе сообщил генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Мы днепровскую воду технологически не сможем обработать. Всё, поезд ушел. Мы «донашиваем» старые очистные сооружения, рассчитывая на переход к новым технологиям. Старые технологии убыточны, мы много теряем на промывке, расходуется огромное количество электроэнергии и химреагентов», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что российский полуостров не нуждается в возобновлении поставок воды с территории Украины.

Об этом: Крымским политикам не нужна вода с Украины