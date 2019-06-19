«ПЭК»: качественный рост на базе цифровой трансформации

Москва, , 16:31 — REGNUM По итогам 2018 года компания «ПЭК» расширила территорию присутствия, собственный автопарк, открыла несколько складских комплексов и запустила новые услуги в отдельных регионах. В планах на 2019 год развивать международные грузоперевозки, расширять услуги 3PL и сервис для интернет-ритейлеров, повышать качество услуг и уровень обслуживания клиентов.

В мае более 300 сотрудников транспортной компании «ПЭК» собрались на конференции в Крыму, чтобы подвести итоги работы за 2018 год и обозначить стратегические направления развития. Как сообщает пресс-служба «ПЭК», в ушедшем году компания продолжила открывать новые отделения на территории страны и расширять сеть партнерских пунктов выдачи заказов. Одно из ключевых направлений дальнейшего развития компании — расширение филиальной сети и развитие международного направления. В сфере интересов компании дальнейшее укрепление европейского направления, а также экспансия на Восток. Компания планирует преодолеть планку в 200 собственных отделений на территории страны уже в этом году. Рост автопарка «ПЭК» по итогам 2018 года составил 20%.

Компания продолжила разработку и внедрение современных ИТ-систем, которые помогли повысить качество услуг, сократить время перевозки, повысить уровень обслуживания клиентов. Благодаря внедрению «центра управления перевозками», онлайн-терминалов сбора данных на складах, логистических центров, конвейерных лент и других технологий компании удалось повысить процент доставки грузов в соответствии с клиентскими сроками до 97%, запустить 20 направлений экспресс-доставки, единовременно обрабатывать на одном складском терминале более 50 транспортных средств.

Кол-центры компании на всей территории России работают в режиме 24/7, а сотрудники обладают всеми полномочиями, чтобы решать до 95% клиентских вопросов в день обращения.

В ушедшем году услуга ответственного хранения стала доступна клиентам компании «ПЭК» во всей филиальной сети, а в 2019 году в планах компании интенсивное развитие сети складов 3PL. Сегодня такие терминалы уже открыты в московском регионе, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге, а до конца года планируется запуск еще около 20 складов в других городах страны.