Суд взыскал с должников за свет в Дагестане 105 млн рублей

Махачкала, , 16:34 — REGNUM Неплательщики из Дагестана за первые пять месяцев 2019 года погасили долг за электроэнергию в сумме 105,2 млн рублей. Деньги взимались с должников в судебном порядке, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

За указанный период для взыскания задолженности с неплательщиков было подано почти шесть тысяч исковых заявлений на общую сумму 739,5 млн рублей. На стадии судебного разбирательства находятся ещё более девяти тысяч исков на общую сумму 1,6 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2019 года вице-премьер Виталий Мутко заявил, что регионы Северо-Кавказского федерального округа накопили долгов за свет и газ на сумму около 120 млрд рублей. Он отметил, что основными причинами роста задолженности являются низкая платежная дисциплина и износ сетей, который превышает 60%. По словам зампредседателя правительства, на реставрацию и реконструкцию системы коммунального хозяйства округа направлено 13 млрд рублей, из которых 60% — средства из федерального бюджета.

Спустя месяц, в середине мая, «зашкаливающую» цифру долгов субъектов СКФО в сфере ТЭК глава Министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев объяснил теневой экономикой. По его словам, в округе множество частных подпольных компаний, которые воруют энергоресурсы, а долги перераспределяются между добросовестными потребителями.

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