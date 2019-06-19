На Кубани заканчиваются запасы риса-сырца

Краснодар, , 16:12 — REGNUM Запасы риса-сырца в Краснодарском крае могут быть истощены уже к августу 2019 года. По информации некоммерческого партнерства «Южный рисовый союз», совокупные остатки риса-сырца и риса-крупы в пересчете на сырец (круглозерного риса) на июнь 2019 года составляют 82,7 тыс. тонн. Это на 33,4% меньше, чем на тот же период 2018 года — и самый низкий показатель за последние четыре года.

При этом ежемесячно остатки риса снижаются на 60 тыс. тонн, по подсчетам специалистов, таким образом запасы белого зерна будут исчерпаны уже в августе. Темпы снижения объясняют недостаточно высоким качеством крупы.

«К тому же в 2018 году площади посевов оказались самыми низкими за последние 10 лет — всего около 117 тыс. га. В этом году, например, рисом занято около 125 тыс. га», — цитирует «Коммерсантъ-Кубань» исполнительного директора «Южного рисового союза» Михаила Радченко.

При этом эксперты отмечают рост оптовых цен на рисовую крупу — за год цена тонны выросла почти на 8,2 тыс. рублей.

Как напоминает ИА REGNUM, в этом году краснодарские аграрии увеличили посевную площадь под рис на 8 тыс. га — до 125,3 тыс. Последний рекордный урожай зерна в регионе получили в 2016 году — тогда было собрано более миллиона тонн риса.