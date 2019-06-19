Научный центр по возобновляемой энергетике откроют в Ульяновске

Ульяновск, , 16:09 — REGNUM В Ульяновской области для создания научно-образовательного центра по возобновляемой энергетике мирового уровня начинают формировать консорциум профильных организаций. Об этом заявил ульяновский губернатор Сергей Морозов в Москве на международном форуме «Возобновляемая энергетика для регионального развития», сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

В рамках форума прошло заседание по утверждению «дорожной карты» по созданию в регионе научно-образовательного центра (НОЦ) по возобновляемой энергетике с представителями правительства Германии. Главной темой обсуждения стал формат сотрудничества Ульяновской области и ФРГ, институтов и университетов, вхождение в международные научно-исследовательские консорциумы по возобновляемой энергетике и программы взаимодействия между Россией и Германией для развития науки и образования.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подчеркнул, что возобновляемая энергетика становится новой точкой технологического роста в масштабах не только региона, но и страны. По его словам, цель — объединить ведущие научные школы и инженерные лаборатории в России, привлечь зарубежные центры компетенций для создания «серии высокотехнологичных продуктов мирового уровня для коммерциализации на глобальных рынках в кооперации с индустриальными партнёрами — лидерами мировой отрасли ВИЭ».

"Наша амбиция сегодня — создать научно-образовательный центр мирового уровня», — подчеркнул глава региона, отметив, что для этого в область «есть все предпосылки».

В частности, сформирован индустриальный кластер, производство ключевых компонентов оборудования для ветровой и солнечной энергетики. По словам губернатора, сложилась «устойчивая кооперация с индустриальными партнёрами, ведущими российскими и международными центрами компетенций».

"Есть уникальный опыт проектирования, строительства и запуска проектов генерации ВИЭ, а также создания образовательных проектов в этой сфере. Для создания научно-образовательного центра мирового уровня мы начинаем работу по формированию консорциума профильных научно-образовательных организаций. НОЦ по возобновляемой энергетике должен стать распределённым центром компетенций в области технологий ВИЭ, который будет создан на базе ведущих российских лабораторий. Мы бы хотели видеть НОЦ как объединение равноправных партнёров, реализующих совместную программу разработок», — отметил Сергей Морозов.

Отдельно были затронуты вопросы по программе Enabling PV (исследование возможностей по развитию солнечной генерации в регионах России), которая стартует в Ульяновской области в 2019 году. Также обсудили направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которыми будет заниматься НОЦ.

Стороны выразили готовность принять участие в программе создания научно-образовательного центра по возобновляемой энергетике. Представители Германии рассматривают софинансирование подобных работ по линии Министерства экономики и энергетики ФРГ.

Руководитель Корпорации развития региона Сергей Васин на экспертном совете по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности комитета по образованию и науке Госдумы РФ, прошедшем в рамках форума, рассказал о кадровом аспекте формирования кластера альтернативной энергетики в Ульяновской области. Он напомнил, что на базе возобновляемой энергетики в области формируется новая «полноценная индустрия полного цикла от подготовки кадров и научных исследований до промышленного производства мирового уровня». В отрасль привлечены «больше десятка компаний», которые в кооперации поставляют компоненты, сырье, оказывают услуги по стройке, проектированию, подготовке кадров.

«Счёт их прямых капиталовложений идет на десятки миллиардов рублей», — сказал Васин, акцентировав внимание на том, что глава региона ставит задачу к 2030 году получать 30% генерации из возобновляемых источников энергии и укомплектовать 100% новых рабочих мест на производствах, связанных с возобновляемой энергетикой, за счет специалистов, которые будут подготовлены в Ульяновской области.

Первые шаги сделаны: в регионе создана кафедра «Ветроэнергетические системы и комплексы» в УлГТУ и базовая кафедра «Технологии ветроэнергетики» совместно УлГТУ и Ulnanotech. В планах — введение в учебные курсы практического опыта, запуск магистерских программ по ветроиндустрии, сетевые программы с различными треками, в том числе по управлению проектами в ветроиндустрии, девелопменту ветропарков, подготовка обучающих программ в сфере эксплуатации, ремонта и обслуживания оборудования для альтернативной энергетики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме особое внимание в ходе договорённостей было уделено развитию альтернативных видов энергетики — в частности, ветроэнергетике. Губернатор Сергей Морозов заявил, что регион выступит инициатором создания «научно-образовательного центра мирового уровня по возобновляемой энергетике». Глава региона уверен, что Ульяновская область уже показала значительные успехи в работе с индустриальными проектами в ветроэнергетике: в 2018 году здесь был построен первый оптовый ветропарк, в 2019 Фондом развития ветроэнергетики компаний Роснано и компанией «Фортум» была введена в эксплуатацию вторая очередь ветропарка. Также локализовано производство компонентов для ветровых турбин: открыто производство стеклопластиковых лопастей датской компании Vestas. В планах — строительство новых объектов генерации ВИЭ и развитие индустриального кластера производства материалов и оборудования для новой отрасли.

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