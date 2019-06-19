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СМИ: США требуют от Италии достроить Трансадриатический газопровод

Экономика

Майк Помпео и Майк Пенс призвали Маттео Сальвини достроить газопровод «любой ценой»

Рим, 19 июня 2019, 16:03 — REGNUM  Во время поездки вице-премьера Италии Маттео Сальвини в США его собеседники — госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс настаивали на том, чтобы Италия достроила свой участок Трансадриатического газопровода, передает Affari Italiani в среду, 19 июня.

В США считают этот проект крайне важным, поскольку Трансадриатический газопровод является альтернативой поставкам газа в Европу из России, отмечает издание.

В Италии мнения политических сил по вопросу об этом газопроводе расходятся, в частности, одна из партий правящей коалиции — «Движение 5 звезд» до своей победы на выборах активно выступала против, пока ее позиция не изменилась.

Помпео и Пенс призвали Сальвини достроить газопровод «любой ценой», отмечает издание.

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Газодобыча и транспортировка газа
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