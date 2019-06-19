Владелец сетей re:Store и Samsung начал сдавать смартфоны в лизинг

Москва, , 16:03 — REGNUM Inventive Retail Group, которой принадлежат сети магазинов re: Store, Nike, Lego и Samsung решил сдавать в России компаниям в лизинг смартфоны и иную технику. Об этом 19 июня сообщил официальный сайт группы.

В рамках бизнес-модели корпоративные клиенты Inventive DLM (название новой компании, принадлежащей Inventive Retail Group) платят ежемесячно определенную сумму денег. Отмечается, что услугой уже пользуются такая известная сеть, как «Леруа Мерлен».

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Напомним, подобный бизнес известен под названием Device-as-a-Service, сокращённо — DaaS. Сейчас в этом сегменте рынка присутствуют такие организации, как Oldi, Anten, МТС, Softline и HP.

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