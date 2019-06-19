Среда, 19 Июня 2019 года
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Италия предложит ввести минимальный уровень оплаты труда в ЕС

Экономика

Среди других приоритетов – решение проблемы миграции

Рим, 19 июня 2019, 15:54 — REGNUM  Представители Италии в органах власти ЕС будут предлагать введение новых механизмов защиты безработных, а также введение минимального уровня оплаты труда, заявил в среду, 19 июня, премьер-министр Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

Также Италия предложит новые меры для обеспечения справедливого решения вопроса о нелегальных мигрантах, меры борьбы с «нелегальным трафиком человеческих существ», поддержит идею создания бюджета еврозоны, предложит новые меры обеспечения социальных прав граждан, сказал Конте.

Вопрос о возможном введение минимального уровня оплаты труда (9 евро в час) обсуждается и в самой Италии, однако эксперты институтов ЕС и конфедерация промышленников страны выступают против.

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Экономика Евросоюза
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