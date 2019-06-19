Италия предложит ввести минимальный уровень оплаты труда в ЕС

Рим, , 15:54 — REGNUM Представители Италии в органах власти ЕС будут предлагать введение новых механизмов защиты безработных, а также введение минимального уровня оплаты труда, заявил в среду, 19 июня, премьер-министр Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

Также Италия предложит новые меры для обеспечения справедливого решения вопроса о нелегальных мигрантах, меры борьбы с «нелегальным трафиком человеческих существ», поддержит идею создания бюджета еврозоны, предложит новые меры обеспечения социальных прав граждан, сказал Конте.

Вопрос о возможном введение минимального уровня оплаты труда (9 евро в час) обсуждается и в самой Италии, однако эксперты институтов ЕС и конфедерация промышленников страны выступают против.