В Южной Корее увеличилось число использований банкнот номиналом 50 тыс. вон

Сеул, , 16:04 — REGNUM В Южной Корее купюру номиналом в 50 тыс. вон использую чаще, чем все остальные. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, на конец мая 2019 года оборот купюр номиналом 50 тыс. вон на рынке Южной Кореи составил 98,2 трлн вон (~$83,46 млрд), что составляет 84,6% от общего оборота банкнот в стране.

Известно, что в мае 2019 года в стране было задействовано 1,96 млрд купюр номиналом 50 тыс. вон, 1,6 млрд купюр номиналом 1 тыс. вон и 1,48 млрд купюр номиналом 10 тыс. вон.

По сообщению представителей ЦБ Южной Кореи, первые банкноты номиналом 50 тыс. вон появились в стране 23 июня 2009 года.

Известно, что 43,9% потребительских расходов и 24,6% подарочных средств приходится на купюры номиналом в 50 тыс. вон.

Кроме того, с появлением банкнот номиналом в 50 тыс. вон число используемых банкнот номиналом 100 тыс. вон резко сократилось. В 2008 году в обиходе находилось 930 млн купюр, в 2018 — 80 млн купюр.