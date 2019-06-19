В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»

Копенгаген, , 15:44 — REGNUM Дания в согласовании маршрута строительства газопровода «Северного потока — 2» исходит из параметров экологии и безопасности, заявил начальник пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.

«Согласно текущей оценке, юго-восточный маршрут является более приемлемым, исходя из ряда экологических параметров и параметров безопасности», — цитирует РИА Новости Фальбе-Хансен.

Как сообщало ИА REGNUM, выступавшая против строительство «Северного потока — 2» социал-демократическая партия Дании считает необходимым дождаться результатов анализа министерства иностранных дел страны перед тем, как принимать какое-либо решение по газопроводу.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.

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